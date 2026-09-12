Filo Denizcilik’e ait “Şampiyon Melekler” isimli yük gemisi, Class sertifikasının yenilenmesi amacıyla bu sabah boş olarak Mersin Limanı’na hareket etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin Mersin Limanı’na ulaşmasının ardından Türk Loydu tarafından klas sertifikasının yenilenmesi için teknik denetimlerden geçirileceği belirtildi.

Bakanlık, geminin Mersin’e hareketinin normal seferlerine başladığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sürecin, sertifika yenileme ve gerekli teknik denetimler kapsamında yürütüldüğü bildirildi.