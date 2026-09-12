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Denetimlerde tespit edilen ihlallerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Sucuoğlu: Acil olan her şeyi planlayıp arkadaşlarımızla birlikte başaracağız

Rapor edilen başlıca trafik suçları şöyle:

Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturan 336 sürücü rapor edilirken , 20 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 489 araç sürücüsü kontrol edildi .

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