Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 489 araç sürücüsü kontrol edildi.
Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturan 336 sürücü rapor edilirken, 20 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen başlıca trafik suçları şöyle:
- 126 sürücü yasal hız sınırını aştı.
- 19 sürücü alkollü araç kullandı.
- 17 sürücü emniyet kemeri takmadı.
- 25 araç seyrüsefer ruhsatsızdı.
- 9 araç muayenesizdi.
- 8 sürücü seyir halinde cep telefonu kullandı.
- 7 araç sigortasızdı.
- 3 sürücü tehlikeli sürüş yaptı.
- 9 elektrikli scooter kullanım kurallarına uymadı.
- 3 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
- 3 sürücü trafik levha ve işaretlerini ihlal etti.
- 3 motosiklet sürücüsü koruyucu başlık kullanmadı.
- 2 araç susturucusuz egzozla kullanıldı.
- 4 araçta ışık kurallarına uyulmadı.
- 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.
- 97 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Denetimlerde tespit edilen ihlallerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.