Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 359 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:
- 137 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak
- 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak
- 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak
- 13 sigortasız araç kullanmak
- 7 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak
- 1 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak
- 14 muayenesiz araç kullanmak
- 26 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
- 1 tehlikeli sürüş yapmak
- 5 trafik, levha ve işaretlerine uymamak
- 4 aracın ışık kurallarına uymamak
- 9 susturucusuz egzozlu araç kullanmak
- 128 diğer trafik suçları
Toplam 359 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.