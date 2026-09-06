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Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 359 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi.

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