“Yavaş Geçtin” Deyip 81 Yaşındaki Yayayı Tokatladı
“Yavaş Geçtin” Deyip 81 Yaşındaki Yayayı Tokatladı
İçeriği Görüntüle

Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 359 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

  • 137 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak
  • 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak
  • 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak
  • 13 sigortasız araç kullanmak
  • 7 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak
  • 1 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak
  • 14 muayenesiz araç kullanmak
  • 26 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
  • 1 tehlikeli sürüş yapmak
  • 5 trafik, levha ve işaretlerine uymamak
  • 4 aracın ışık kurallarına uymamak
  • 9 susturucusuz egzozlu araç kullanmak
  • 128 diğer trafik suçları

Toplam 359 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.