ALSANCAK’TA KOKAİN VE CANLI MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Alsancak’ta T.K.’nin (E-21) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ele geçirildi.

Aramada ayrıca biri 9 mm, diğeri 7.65 mm çapında olmak üzere iki adet canlı mermi bulunarak emare alındı. T.K. tutuklandı.

LEFKOŞA’DA 2 GRAM KOKAİN BULUNDU

Lefkoşa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından E.S.’nin (E-24) ikametgahında arama gerçekleştirildi.

Aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk cam tabak, telefon SIM kartı ve rulo haline getirilmiş kağıt para ele geçirildi. E.S. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Gazimağusa’da saat 17.45 sıralarında devriye halinde bulunan Turizm Polisleri, pasaport kontrolü amacıyla C.M.’yi (E-31) durdurdu. Polis, C.M.’nin kontrol sırasında elindeki kalem cüzdanını yere atarak kaçmaya çalıştığını, ancak alıkonularak tutuklandığını açıkladı.

Cüzdanda yapılan kontrolde, satışa hazır paketler halinde yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1700 TL bulundu.

Soruşturmanın devamında C.M.’nin kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve 9 adet foil kağıdı parçası ele geçirildi.

Polis ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 189 bin 475 TL, 170 sterlin, 130 dolar ve 50 Euro nakit parayı emare aldı.

İSKELE’DE İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından O.K.’nin (E-22) ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü ve hassas terazi bulundu.

O.K. ile meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Z.S.A.A. (E-26) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Z.S.A.A.’nın ikametgahında da arama yapıldı. Aramada yaklaşık 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.