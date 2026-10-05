Haftalık İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu 2 milyon 398 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Raporda, yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, kişi veya kişiler tarafından yakma ve rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise, "yüksek ağaçlarda, evlerin balkonunda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, itfaiye şubelerini ziyaret eden öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olduğu belirtildi.