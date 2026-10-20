5 kategoride gerçekleştirilecek maratonun güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılması amacıyla, federasyon eğitmenleri tarafından organizasyonda görev alacak öğrencilere yönelik eğitimler tamamlandı.

KKTC Atletizm Federasyonu ve Görevliler Yarışa Hazır

21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 4 kilometrelik Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere 5 kategoriden oluşan maratonda görev alacak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerine yönelik eğitim, KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verildi.

Başaranel: “Maraton için en iyi şekilde hazırlanıyoruz”

Eğitim programı kapsamında, maratonda görev alacak öğrencilere yarış kuralları, görev dağılımı ve görev yerleriyle ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirten Hasan Başaranel, her yıl olduğu gibi bu yıl da maratonun en iyi şekilde hazırlanarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Başaranel, tüm geliri, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine destek amacıyla bağışlanacak olan maratona herkesi katılmaya davet etti.

Çipli Sistem ile Elektronik Ölçüm

Kuzey Kıbrıs’ta IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaylanmış maratonda, yarışmacıların derecelerini belirlemek için uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çipli zaman ölçüm sistemi kullanılacak.

Bu sistem sayesinde, elektronik ölçüm cihazları yarışmacıların geçiş verilerini milisaniye hassasiyetinde kaydederek, sadece başlangıç ve bitiş noktalarında değil, ara mesafelerde de sonuçları anında merkez sistemine iletebiliyor.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital İş Birliği

Maratonun sağlık desteği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital iş birliğiyle sağlanacak. Dernek üyesi fizyoterapistler, maraton öncesinde ve sonrasında koruyucu fizyoterapi uygulamaları ile olası sakatlıklarda spor fizyoterapisi desteği sunacak.

Elite Hospital, maratonun tüm kategorilerinde olası acil durumlar için ambulans desteği sağlayarak etkinliğin sağlık yönünden güvenliğini üstlenecek.