Kılıç’ın makamında yer alan ziyarette Gazimağusa Belediyesi (GMB) ve DAÜ arasında yürütülen iş birlikleri üzerinde durulduğu bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette DAÜ ve GMB ortak işletmesi altında bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı ile ilgili projeler ele alınırken, ilerleyen günlerde yapılabilecek ortak projeler ele alındı.

DAÜ’deki güncel faaliyetler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün Gazimağusa’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Gazimağusa Belediyesi ile ortak projeler yapmaya her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

Kılıç, Üniversite ile Gazimağusa kentinin bütünleştirilmesi için ortak girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtti.

Ziyaret sonrasında Kılıç, Uluçay’a DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunulurken, Uluçay da Kılıç’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye etti.