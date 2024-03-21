Uluçay mesajında Dünya Su Günü’nün 2024 yılı temasının "Barış İçin Sudan Faydalanmak" olarak belirlendiğine işaret ederek suyun ülkeler arasında uyumu teşvik etme ve çatışmayı önlemede önemli rol oynayabileceğini kaydetti.

Suya erişimin dengeli olmadığı yerlerde su kaynaklarının topluluklar arasında çatışma ve gerilim aracı olabileceğini de kaydeden Uluçay, ülkelerin suda işbirliğinin toplum genelinde refahı, krizlere karşı dayanıklılığı artırdığını kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin suda işbirliği yapan ülkeler konusundaki rakamlarının endişe verici olduğunu kaydeden Uluçam, “Nehirleri, gölleri ve yeraltı sularını komşularıyla paylaşan yalnızca 24 ülkenin su kaynakları konusunda çok taraflı iş birliği anlaşması var. Bu nedenle iklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte, dünyanın en önemli doğal kaynağını korumak için ülkeler arasındaki birliği teşvik edilmesi gerekiyor.” dedi.

Milyarlarca insanın hala sağlıklı suya erişiminin bulunmadığını kaydeden Uluçay, “Su kaynaklarımızı artırıp korumak için hepimiz duyarlı davranarak üzerimize düşenleri yerine getirmeliyiz.” dedi.