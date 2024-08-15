GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Ülkenin en önemli sıkıntısının ‘plansızlık’ olduğuna vurgu yapan Uluçay, başta elektrik olmak üzere, ekonomi konusunda da bunun hissedildiğini kaydetti. KKTC’de artık ota vadeli planlama yapılması gerektiğine vurgu yapan Uluçay, ön görülen sorunların bir takvime endekslenmesi gerektiğini söyledi.

Eylül’de okulların açılacağını hatırlatan CTP Milletvekili Uluçay, okulların tam teşekküllü açılması için planlamanın şart olduğunu söyledi. KKTC’de en büyük eksiğin ‘öngörü’ olduğuna vurgu yapan Uluçay, her alanda yapılacak ön görülerin sorunların aşılmasında yardımcı olacağını kaydetti.

“Türkiye ekonomide öngörü ile planlama yapıyor”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi ile ilgili açıklamalarına da değinen Uluçay, Türkiye ekonomisinde şu an ön görü ile planların yapıldığını belirterek, ülkemizin de ön görülerle adımlar atması ve ekonomiyi rahatlatması gerektiğini kaydetti.

“Bir savaş çıkarsa bölge olarak dışında kalamayız”

Güney Kıbrıs’ın bölgede ‘üs’ haline gelmesini değerlendiren Uluçay, şunları söyledi:

“Güney’in tavrı tüm adayı etkileyecek. Eğer bir savaş çıkacaksa bölge olarak dışında kalamayacağız. Birçok sivil insan oradan kaçmak zorunda kalacak ve Kıbrıs’a sığınacak. Bunun yanında bölgede savaş çıkarsa Türkiye ve KKTC ekonomileri de olumsuz etkilenecek. Endişeli olduğumuz olumsuzlukların gerçekleştiği takdirde büyük sorun yaşamamak adına şimdiden planlama yapılması gerekiyor. KKTC ile Güney’in Kıbrıs meselesi haricinde bunları konuşması gerekiyor. Belli başlı iş birlikleri yapılması gerekiyor.”

Mülkiyet sorunu… “Güney Kıbrıs atraksiyon peşinde”

Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili adımlarını da değerlendiren Uluçay konuyla ilgili şunları söyledi:

“Güney Kıbrıs gerek kendi siyasi duruşu çerçevesinde, gerekse kendine ait gördüğü KKTC’deki Rum malları ile alakalı bir propaganda süreci içerisinde. Güney Kıbrıs kendini daha fazla haklı göstermek için atraksiyon peşinde. Bu durum Rumlar adına olumlu sonuç vermeyecek. Bunun yanında Rum malları ile ilgili zaten adres gösterildi, Taşınmaz Mal Komisyonu. Bunu uluslararası hukuk da kabul etti. Mülkiyet konusu Taşınmaz Mal Komisyonu ile çözümlenebilir. Sonbaharda konuyla ilgili gelişmeler yaşanacak ben tutuksuz yargılanma ön görüyorum. ”

“Kıbrıs sorunu konusunda bir gelişme beklemiyorum”

CTP Milletvekili Uluçay, yakın zamanda Kıbrıs sorunu konusunda bir gelişme beklemediğini de sözlerine ekledi.