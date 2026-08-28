KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya KTSO Yönetim Kurulu üyeleri İrfan Yılmaz, Metin Oral ve Tuygun Töre, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ile oda profesyonelleri katıldı.

-Atasoy: “İş birlikleri yapmak hedefiyle geldik”

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, beraberindeki heyette enerji, inşaat, spor tesisleri ve izolasyon sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerinin bulunduğunu belirterek, KKTC’ye ve KTSO’ya iş birlikleri geliştirme hedefiyle geldiklerini söyledi.

Atasoy, KKTC’de yatırım olanaklarını değerlendirmek amacıyla incelemelerde bulunduklarını ve birçok alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

-Yılmaz: “Üreticiyi mağdur etmeyecek yatırımlar çok kıymetli”

KTSO Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yılmaz ise, KKTC’ye büyük yatırımların gelmesine karşı olmadıklarını, aksine bu yatırımları istediklerini belirterek, yapılacak yatırımların ülkedeki mevcut üretim yapısını ve yerli üreticiyi dikkate alması gerektiğini söyledi.

KKTC’de henüz bulunmayan ve üretim yapılmayan sektörlere yönelik yatırımların önceliklendirilmesinin önemine işaret eden Yılmaz, “Ülkemizdeki üreticiyi etkilemeyecek, mağdur etmeyecek, burada bulunmayan, üretimi yapılmayan alanlara yapılacak yatırım çok kıymetlidir, başımızın üstünde yeri var.” dedi.

Toplantıda ayrıca ULUSKON heyetine KKTC sanayisinin mevcut durumu, üretim yapısı ve sektörlerin genel görünümüne ilişkin sunum yapıldı.

Görüşme, KKTC’de yatırım ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesi, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki temasların artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.