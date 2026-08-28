Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC’nin ekonomik gelişimi, iş dünyası ve belediyelerin hayata geçireceği projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

-Özçınar: “Güzelyurt’ta güzel şeyler oluyor”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atasoy’un çalışmalarını yıllardır takip ettiğini ve daha önce de üniversite sektöründe de neler yapabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Güzelyurt’un gelişimini planlı ve dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Özçınar, kentte yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Özçınar, sahil projesi ve yaşam projesi başta olmak üzere Güzelyurt’un yaşam kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yavaş ve dikkatli büyüyoruz. Güzelyurt’ta güzel şeyler oluyor” dedi.

-Atasoy

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise, KKTC’nin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Mahmut Özçınar, Güney Kıbrıs’ta kalmış Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı “İzler Silinmeden” adlı kitabı, Mahmut Özçınar’ın eşi Tijen Özçınar da, Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi’nde eğitim alan kadınların el emeğiyle hazırladığı el yapımı bir kolyeyi Atasoy’a hediye etti.