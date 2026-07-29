Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınları, ressam, şair ve yazar Ümit İnatçı'nın yeni kitabı **"Medeniyet Krizi ve Evrensel Bilinç"**i okuyucularla buluşturdu. Eser, günümüz dünyasının kültürel, etik, dijital ve varoluşsal sorunlarını çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

Kitapta, sosyal medya çağında kimliklerin parçalanması, hakikatin giderek belirsizleşmesi, transhümanizm tartışmaları, yalnızlaşma olgusu ve evrensel bilinç arayışı gibi güncel konular ele alınıyor. İnatçı, modern insanın yalnızca siyasi ve ekonomik değil, aynı zamanda ontolojik bir kriz yaşadığını savunarak, dijital çağın birey üzerindeki etkilerini sorguluyor.

Eserde; sosyal medya ve kimlik, ilerleme ile yalnızlaşma arasındaki ilişki, dijital çağın ortaya çıkardığı psikolojik ve kültürel sorunlar, sekülerleşme, estetik ve etik, liderlik anlayışındaki dönüşüm, kültürel miras, yurttaşlık ve medeniyetler çatışması gibi başlıklar disiplinlerarası bir yaklaşımla inceleniyor.

Kitabın dikkat çeken kavramlarından biri olan "Mezotopya", dijital iletişim çağında hakikatin askıya alınmasını ve insanın gerçeklikle kurduğu ilişkinin simülasyonlar üzerinden şekillenmesini tartışmaya açıyor. Eser, yalnızca mevcut krizleri tespit etmekle kalmayıp, evrensel bilinç, yaratıcı eylem, merhamet ve etik sorumluluk temelinde yeni bir düşünsel yaklaşım öneriyor.

Felsefe, kültür eleştirisi, gündelik yaşam sosyolojisi ve toplumsal çözümlemeyi bir araya getiren "Medeniyet Krizi ve Evrensel Bilinç", Ümit İnatçı'nın uzun yıllara dayanan sanat ve düşünce üretiminin önemli eserlerinden biri olarak, çağımızın medeniyet sorunlarına farklı bir perspektiften ışık tutmayı hedefliyor.