Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Temmuz ayında Zafer Partisi'nden bir heyet ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’a gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göçmenleri ülkelerine göndereceği üzerinden propaganda yapan Özdağ, "Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz" dedi.

TİVİ 6’da bir programa konuk olan Özdağ, konuya ilişkin şöyle dedi:

“Temmuzun ikinci haftasında dört kişilik Zafer Partisi heyeti Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı, bugün pasaportlarımızı da bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. Özetle, ilginç bir gezi olacak. Eski dışişleri bakanımız ve genel başkan yardımcımız Sina Güler de heyetimizde, birlikte gidiyoruz."