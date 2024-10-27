Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Acil Durum Hastanesi'nde yaşanan mama skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öksüz, olayın tarifi ve açıklamasının olmadığını vurgulayarak, ilgili soruşturmaların başlatıldığını bildirdiklerini, ancak iddiaların doğru olması durumunda bazı önemli noktaları dile getirdi.

Öksüz, hastanelerde, eczanelerde ve muayene ortamlarında bulunan sıvı kimyasalların ambalajlama sürecinin son derece kritik olduğunu belirtti.

Öksüz, "Ambalaj üzerinde yer alması yasal olarak zorunlu olan etiketler, SKT, ÜT, barkod, etken madde, üretim yeri ve LOT numarası gibi bilgileri içermelidir" diye konuştu.

Bebek mamalarına karıştırılan suyun ebeveynler tarafından kaynatıldığını vurgulayan Öksüz, bunun potansiyel zararlı mikroorganizmaları yok etmek için yapıldığını ifade etti.

Öksüz, "Suyun kaynama derecesi 100°C, ancak alkolün kaynama derecesi yaklaşık 78.37°C’dir" dedi.

Öksüz, kamuoyuna verilmesi gereken cevapların önemine değindi:

Alkol kimyasalı nasıl ve hangi koşulda muhafaza edildi? Üzerinde gerekli etiketleme yoksa, bunun izahatı olamaz. Alkol kimyasalı ve bebek mamaları asla aynı yerde bulunamaz. Bebek mamaları, belirli koşullarda muhafaza edilmeli ve alkol ise özel koşullarda saklanmalıdır. Düşük kaynama noktasına sahip, yanıcı ve patlayıcı buhara sahip kimyasalların mamalara nasıl karıştırıldığı? Bu durumun izahı yoksa kabul edilemez.

Öksüz, "İnsan hayatı çok basit değildir. Kullanılan en düşük mg’li bir kimyasaldaki hata payı yoktur" diyerek durumu ciddiyetle ele aldı.

Öksüz, "Bu saatten sonra gözümüz kulağımız adli soruşturmada ve yargıda. Çok acı, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.