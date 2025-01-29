CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Başbakan Ünal Üstel’in toplantıda gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasına verdiği destek, ekonomiden altyapıya, eğitimden sağlığa kadar pek çok alandaki katkılarıyla bizlere güven ve güç vermiştir. Bu kardeşlik bağı, yalnızca bir siyasi ortaklık değil, aynı zamanda tarihsel ve duygusal bir bağın yansımasıdır. Bugün ise karşılaştığımız en büyük sınavlardan biri, küresel rekabetin yoğunlaştığı ve değişimin baş döndürücü bir hızla yaşandığı bir dünyada varlığımızı güçlendirmek ve geleceğimizi güvence altına almaktır.

-Bu hedef doğrultusunda hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, güçlü bir ekonomi, sürdürülebilir bir çevre ve toplumsal dayanışma temelinde yükselen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etme kararlılığımızı ortaya koymaktadır.”

- “Ana Vatan Türkiye’nin bize verdiği destekle, her alanda daha güçlü bir KKTC yaratacağımıza olan inancımız tamdır. 1974’te başlayan bağımsızlık mücadelesi, Türkiye’nin yanımızda kararlılıkla durması sayesinde taçlanmıştır. Bugün de birlikte çalışarak, KKTC’nin uluslararası alandaki konumunu sağlamlaştırmayı ve halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu güçlü birliktelik, geleceğe dair umutlarımızın en büyük teminatıdır

-“Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir KKTC planımız, “istikrarlı ve güçlü büyüyen, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesine sahip, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre ile nitelikli ve sağlıklı bir topluma dayalı, uluslararası iş birliği geliştirilmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” vizyonuyla hazırlanmıştır. Bu vizyon, ekonomimizi güçlendirecek, uluslararası platformlarda sesimizi daha gür duyuracak ve halkımızın yaşam kalitesini artıracaktır.

Başbakan Ünal Üstel, Kalkınma Planı’nın detaylarına da işaret ederek, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

-İstikrarlı ve güçlü büyüme için, ekonomimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında kişi başına düşen milli geliri 19 bin 115 ABD dolarına çıkarmayı ve kayıt dışı ekonomiyi etkin bir şekilde kontrol altına almayı hedefliyoruz.

-Rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim için KKTC’yi, turizmden yükseköğrenime, sanayiden tarıma kadar her sektörde uluslararası bir marka haline getireceğiz. Turizm gelirlerimizin 2029 yılına kadar iki katına kadar yükseleceği öngörülüyor, yükseköğretimde öncelikle kaliteyi yükseltmeyi aynı zamanda mevcut öğrenci sayımızı 110 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli üretimi artıracak, dijital ve yeşil dönüşümle ekonomide verimliliği artırmak için gerekli adımları atacağız.

-Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre için afetlere dirençli şehirler inşa ederek çevreyi koruyacak, kırsal kalkınmayı teşvik edeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve altyapının modernizasyonu bu eksen altında en öncelikli konularımızdır. Bunları yaparken ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hak ettiği ve boynumuzun borcu olan, gençlerimizin kendi doğup büyüdüğü bölgelerde kırsal kalkınmayı teşvik edip, hak ettikleri yaşam alanlarını oluşturmak hedeflerimiz arasındadır.

-Nitelikli insan ve güçlü toplum için Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak, sağlık hizmetlerini herkes için erişilebilir hale getirecek, gençlerimizin ve kadınlarımızın iş gücüne katılımını artıracağız. 2029 yılında işsizlik oranını düşürmeyi ve toplumun her kesimine refahı yaymayı hedefliyoruz.

-Kalkınma için ulusal ve uluslararası iş birliği için Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bağlarımızı daha da güçlendirilecektir, uluslararası alanda haklı davalarımızı savunacak ve ülkemizi küresel arenada hak ettiği yere taşıyacağız.

-Hedeflere ulaşmak için somut adımlar atılacaktır. Plan döneminde, Enerjide: Enerji arz güvenliğini sağlamak için her türlü adımı atmak hedeflerimiz arasındadır. Eğitimde: Yeni okullar inşa ederek gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Sağlıkta: Yeni hastaneler ve sağlık merkezleriyle halkımızın sağlığa erişimini kolaylaştıracağız. Tarımda: Sulama projelerini genişleterek tarımsal üretimde verimliliği artıracağız. Yıllarca sadece kuru tarım yapılan Mesarya bölgesine Ana Vatan Türkiye’den gelen can suyunu ulaştıracağız ve bölge halkının sulu tarım alanında yatırımlar yapabilmesini sağlayacağız. Ulaştırmada: Yeni limanlar, yollar ve iletişim altyapısıyla ticaret ve turizmi geliştireceğiz.

-Tüm bu projeler, halkımızın daha iyi bir yaşam standardına kavuşması, ekonomimizin güçlenmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecekte daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için hayati önem taşımaktadır.

-Bu plan yalnızca bir kalkınma hedefi değil, aynı zamanda halkımıza duyduğumuz sorumluluğun bir yansımasıdır. Bizler, bu topraklara ve bu halka olan borcumuzu ancak daha güçlü, daha sağlam bir gelecek inşa ederek ödeyebiliriz. Kalkınma Planı’mız, halkımızın refahını artırmak ve KKTC’yi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için atılmış kararlı bir adımdır.

-Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, özgüvenli ve güçlü bir devlettir. Bu devletin her bir ferdi, bu toprakların gerçek sahibidir.

-Planın hazırlanmasında emeği geçen Devlet Planlama Örgütü’ne, uzmanlarımıza, akademisyenlerimize ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bu plan, sadece bugünün değil, geleceğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yol haritasıdır.”