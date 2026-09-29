Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e gönderilen Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndaki değişikliğin yeniden Genel Kurul gündemine getirilerek kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Üstel, yasama döneminin açılmasıyla birlikte Meclis’in olağanüstü toplanmasının nedenlerinden birinin de Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen seçim yasasındaki değişiklik olduğunu belirtti.

Üstel, “Zaman kaybetmeden bir daha Meclis gündemine getirerek buradan geçirerek artık 6 Aralık seçimlerinde kamuoyuyla paylaşmış olalım” dedi.

“İLK DEFA BİR YASA SEÇİME ÜÇ AY KALA DEĞİŞMEDİ”

Karma oy sisteminin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin ilk kez gündeme gelmediğini ifade eden Üstel, söz konusu konunun 2023 yılında halkın bilgisine getirildiğini söyledi.

Genel başkan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de konu hakkında temas edildiğini belirten Üstel, “Baktık ki hem niyet var hem yok. En son biz de Meclis’e getirelim dedik” ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlemeyi Genel Kurul’a getirdiklerini ve dönemin genel başkanının konunun daha fazla tartışılması gerektiğini söylediğini aktaran Üstel, “Hatırlayın, Genel Kurul’a getirdik ve o zamanki genel başkan ‘Geri çekin, iyice tartışılsın, nisabınız varsa bizim oy doğrultumuz evettir’ dedi. Ve geri çektik, bekledik ama olmadı” diye konuştu.

“YALNIZ UBP’NİN DEĞİL, KOALİSYON ORTAKLARIMIZLA KONUŞULDU”

Karma oy sisteminin kaldırılmasına yönelik talebin yalnızca UBP’ye ait olmadığını belirten Üstel, konunun koalisyon ortaklarıyla da görüşüldüğünü söyledi.

Meclis’te geçmiş dönemlerden milletvekillerinin de bulunduğuna işaret eden Üstel, karma oy sisteminin karmaşık olduğuna ilişkin değerlendirmelerin yalnızca hükümet tarafından yapılmadığını ifade etti.

Üstel, Yüksek Seçim Kurulu başkanlarının da kamuoyunda ve kendilerine yaptıkları değerlendirmelerde karma oyun kaldırılmasının ada genelindeki seçimlerde daha iyi olacağını ifade ettiklerini söyledi.

“KARMA OYUN KALKMASI HALKIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK”

CTP’nin konuyu Genel Kurul’a getirme konusunda niyet göstermediğini savunan Üstel, düzenlemeyi yeniden Meclis gündemine taşıdıklarını ve Genel Kurul’dan oy çokluğuyla geçtiğini kaydetti.

Üstel, komite sürecinde muhalefetin de görüşlerinin alındığını belirterek, “Hepsi komiteye geldi. Bir tek TDP ve CTP red verdi. Geri kalanlar karma oy kalkmalı dedi” ifadelerini kullandı.

2022 seçimlerinde karma oyların “yandığını” söyleyen Üstel, karma oyun kaldırılmasıyla oyların partilere yönelmesinin yalnızca UBP’ye yarar sağlamayacağını, diğer partilerin de bundan yararlanacağını savundu.

“Biz seçimi kolaylaştırıyoruz. Partilere getirisi yok ama halkımız için var” diyen Üstel, düzenlemenin seçmen açısından kolaylık sağlamak amacıyla yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

“SEÇİME ÜÇ AY KALA KALKMAZ DENMESİ GEREKSİZ”

Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın seçime kısa süre kala seçim yasasının değiştirilmesine yönelik eleştirilerine de değindi.

Seçime üç ay kala karma oyun kaldırılmasının gerekçe gösterilmesini doğru bulmadığını ifade eden Üstel, geçmişte seçim ve halkoylaması yasasında seçime 70 veya 60 gün kala değişiklikler yapılıp yapılmadığının incelenebileceğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın örnek gösterilmesine de tepki göstererek, “Erhürman’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı örnek göstermesi doğru değil. Burası KKTC’dir. Bizim ayrı anayasamız var” dedi.

Komite sürecinde muhalefetin görüşlerini aktardığını belirten Üstel, Meclis dışında yapılan tartışmaların da komiteye taşındığını söyledi.

“370 YASA GEÇİRDİK”

Konuşmasının bir bölümünde hükümetin icraatlarına da değinen Üstel, 12 Mayıs 2022’de güvenoyu alınmasının ardından Meclis’ten çok sayıda yasanın geçirildiğini belirtti.

Üstel, “12 Mayıs 2022’de UBP’de güven oyundan sonra Meclis’ten tarih yazdık. Kimisini oy birliği, kimisini oy çokluğu ile yaklaşık 370 yasa geçirdik” dedi.

Koalisyon ortakları ve milletvekilleriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Üstel, hükümetin beş yılı doldurmak üzere olduğunu söyledi.

“BU ÜLKEYE ESERLER BIRAKTIK”

Hükümet döneminde birçok alanda projelerin hayata geçirildiğini belirten Üstel, Cumhuriyet Yerleşkesi, çevre yolu, Başbakanlık Yerleşkesi ve Güzelyurt Hastanesi gibi projeleri örnek gösterdi.

Lefkoşa Hastanesi’nin de hızlı şekilde yükseldiğini ifade eden Üstel, “Biz bu ülkeye eserler bıraktık. Biz icraat yaptık” dedi.

“SEÇİMDEN HİÇ KORKMADIK”

Üstel, hükümetin ekonomik desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Bugün de yarın da aynı destekleri vereceğiz” dedi.

UBP olarak seçimden hiçbir zaman korkmadıklarını ifade eden Üstel, “Her zaman seçime girince birlik ve beraberlik içinde ve seçime girerken de hiç telaşımız yok” ifadelerini kullandı.

Muhalefet sıralarından gelen eleştirilere de yanıt veren Üstel, “Sevgili Erkut, siz kendinizden bilirsiniz. Bizim arkadaşlarla hiç sıkıntımız yok. Göreceksiniz” dedi.

Üstel, UBP’nin seçimden birinci parti olarak çıkacağını savunarak, “UBP birinci çıkacak sandıktan” ifadelerini kullandı.

“SİZ UNUTTUNUZ, BİZ ÜSTÜNÜ KAPATTIKLARINIZI UNUTMADIK”

Geçmiş hükümet dönemlerine yönelik eleştirilerde de bulunan Üstel, muhalefetin geçmişte topluma yaptıklarını ve hükümetten ayrılırken yaşananları unuttuğunu savundu.

Üstel, “Siz unuttunuz geçmişte bu topluma yaptıklarınızı, siz hükümetten arkanıza bakmadan gittiğinizi unuttunuz. Üstünü kapattıklarınızı unuttunuz” dedi.

Hukuka, yargıya ve polise güvendiklerini ifade eden Üstel, “Biz hukukumuza, yargıya, polisime güveniyoruz. Keşke sizlerin de öyle olsa” şeklinde konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası