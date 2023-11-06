UNICEF, Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 200. gününde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve çatışmaya taraf olanların çabalarını artırarak "her gün kabus yaşayan milyonlarca çocuk ve ailenin" sorunlarına çözüm araması gerektiğinin altı çizildi.

En ağır bedeli çocukların ödediğine işaret edilen açıklamada, "Sudan halihazırda dünyada en büyük yerinden etme krizine sahne oluyor. Sudan'da 3 milyon çocuk güvenlik, gıda, sağlık hizmeti ve barınak arayışı için yerinden edilmiş durumda." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aynı zamanda 14 milyon çocuğun acilen insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi.

"Sudan'da milyonlarca çocuğun çektiği acının ve ölümünün unutulan başka bir insani felakete dönüşmesine izin veremeyiz." vurgusu yapılan açıklamada, çocukların uluslararası toplumun desteğine ve barışa ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşmaması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmadığını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuz ayında Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.