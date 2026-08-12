Öğrenci temsilcileri, Bakan Berova’ya 15 Ağustos Cumartesi günü KKTC Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleştirilecek Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi’nin davetiyesini takdim ederek etkinliğin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdi.

Kongrenin, ÜNİDER, Amerika Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği, Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu, Avrupa Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu ve Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği Derneği (Türkiye) iş birliğiyle düzenleneceği belirtildi.

Ziyarette ayrıca farklı ülkelerde eğitim gören Kıbrıs Türk öğrenciler arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi ile gençlerin akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarının desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek farklı ülkelerde eğitim gören Kıbrıs Türk gençlerinin ortak çalışmalar etrafında buluşmasının, aralarındaki dayanışmanın ve ülkeyle olan bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Berova, gençlerin fikirlerinin, girişimlerinin ve örgütlü çalışmalarının desteklenmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek nazik davetleri için öğrencilere teşekkür etti ve kongrenin başarılı geçmesini diledi.