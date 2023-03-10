Klasik Hollywood filmlerinin tanınan yıldızı Robert Blake, 89 yaşında hayatını kaybetti. Blake'in ölüm haberini veren yeğeni Noreen Austin, usta oyuncunun kalp hastalığı nedeniyle evinde öldüğünü ve yanında ailesinin olduğunu söyledi.

1967 yapımı “In Cold Blood” ve 1997’de David Lynch filmi “Lost Highway”in de aralarında olduğu filmlerde rol alan Robert Blake'i dünya çapında üne kavuşturan yapım, Emmy ödülüne de layık görüldüğü 1970’lerin popüler suç dizisi “Baretta” oldu. Dizide sokak dedektifi Tony Baretta rolüne hayat veren Blake, 1975’te kazandığı Emmy'nin ardından 1977’de bu rol için tekrar aday gösterildi.

Humphrey Bogart’la birlikte "Treasure of the Sierra Madre" (1948) gibi klasik filmlerde de rol alan Blake'in kariyeri, karısını öldürmekle suçlanınca son buldu.

CİNAYETTEN YARGILANDI

Blake'in ikinci eşi Bonny Lee Bakley, 2001 yılında Vitello’nun San Fernando Vadisi’ndeki restoranının önünde, çift orada yemek yedikten sonra vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bakley, Blake'in aracında başından vurulmuştu.

Olayın ardından cinayetle suçlanan Blake, karısının ölümünün hemen ardından restorana dönerken eline silah aldığını söyledi ancak o silahın cinayet silahı olmadığı tespit edildi. Üç ay boyunca yargılanan Blake, ayrıca cinayete azmettirme, komplo kurma gibi nedenlerle de suçlandı. Ancak dava sonunda Blake'in katil olmadığı sonucuna varıldı. Blake’in pasaportunun geri verilmesine ve 1,5 milyon dolarlık kefalet ödemesine karar verildi.

Duruşma sırasında, oyuncunun ikinci eşi Bakley’nin en az bir düzine takma adı ve 10 eski kocası olduğu ortaya çıktı.

Blake, tüm bu olaylardan sonra anı kitabı The Life of a Rascal’ı yazdı ve sessizce yaşadı.