Usta oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel kurtarılamadı.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sanatçının vefatıyla ilgili "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz…" açıklamasında bulundu. Oyuncunun vefat haberini menajeri Meriç Esener duyurdu.

Temel'in cenaze namazı bugün ikindi ezanına müteakip Ümraniye Refiye Soyak Camii'nde kılınacak.

TEKİN TEMEL HAKKINDA

Tekin Temel, 24 Haziran 1968 senesinde Manisa'da dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü olan oyuncu, Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alır​.