Sosyal medya hesabından zayıflama iğnesi yaptırdığını açıklayan Demet Akalın geçen ay zehirlendiğini belirtti.

11 kilo veren Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Ekim ayında zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını belirten güzel şarkıcı zayıflama iğnesinin az kalsın ölümüne neden olacağını duyurdu. İki hafta yemek yiyemediğini belirten Şarkıcı Demet Akalın ''2 hafta kusmaktan yemek yiyemedim. Zayıflama iğnesi oldum. Ölümden döndüm. Bir daha tövbe'' açıklamasında bulundu.

Demet Akalın kimdir?

1972 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Akalın pop müzik piyasasında şarkıları ile ünlendi. Müzik kariyerinden önce mankenlik yapan ünlü isim bir çok defilede yer aldı. İş insanı Okan Kurt ile evlenen Demet Akalın'ın bir kızı oldu.

Zayıflama iğnesi nedir?

Son yıllarda obezite tedavisi için kullanılan zayıflama iğnesi doktor kontrolünde kullanılır. İğnenin tokluk hissi yaratarak açlık hissini azalttığı ifade edildi. Midede yiyeceklerin daha uzun süre kalmasını sağlayan ilacın Diyetisyen veya doktor kontrolü dışında kullanılmaması gerekir.