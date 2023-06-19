Türkiye’nin yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Karayolları Master Projesi kapsamında Kuzey Çevre Yolu ile Girne bağlantı noktasında yapılacak katlı kavşakla ilgili saha incelemesi yaptı.

Abdülkadir Uraloğlu’na Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti. İncelemeler sırasında Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, müteahhit firma yetkilileri ile Karayolları Dairesi personeli hazır bulundu.

MUTLU

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu, “KKTC’nin Yol Ağı, 1998-2023 yılları arasında TC tarafından sağlanan finansman, KKTC’ye gönderilen iş makineleri ve malzemeleri, ağaçlandırma çalışmaları, KKTC Karayolu haritası hazırlanması, 2021-2030 KKTC Karayolu Master Planı çalışmaları, 2020-2030 Master Planı Yatırım çalışmaları, 2021-2030 yılı Karayolları Master Planı Yatırım Hedefleri, KKTC’de devam eden yol projeleri, Trafik Güvenliği projeleri” hakkında brifing verdi.

Mutlu, bugüne kadar tamamlanarak trafiğe açılan yollar ve yapımı devam eden ve kamulaştırma sorunu nedeniyle çalışmalara ara verilen yollar konusunda da Uraloğlu’nu bilgilendirdi.

URALOĞLU

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, verilen bilgi ve tamamlanan çalışmalar için teşekkür ederek, projelerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Uraloğlu, projelerin ve yapımı tamamlanan çalışmaların hayırlara vesile ve bereketli olması temennisinde bulundu.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, bugüne kadar çok güzel işler, çok güzel çalışmalar yapıldığına işaret ederek, KKTC’nin karayollarını güçlendirmek için çalıştıklarını ve her şeyi Türkiye Karayolları’ndan beklemenin doğru olmadığını söyledi.

Kendilerinin de yapması gerekenler ve üzerlerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Arıklı, Ankara ziyaretlerinde Uraloğlu ve ekibinden bir takım teknik destek talepleri olacağını kaydetti.

Erhan Arıklı, karayollarının yapımı kadar, bakımının da önemli olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar yapılan bütün yardım ve çalışmalar için teşekkür etti.