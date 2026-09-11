Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı’nda görevlilerin çalışmaya başladığını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, KKTC’de piyasaya sürülen ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve tüketici haklarına uygun olup olmadığını teknik olarak test etmek için yaşama geçirilecek laboratuvarın tüm ada genelinde bir ilk olacağını bir kez daha yineledi ve “ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ay sonu itibarı ile laboratuvarın tam kapasite ile çalışmaya başlayacağına dikkat çekti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bundan böyle KKTC’ye ithal edilen veya ülkede üretilen bir ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını, elektrikli ürünlerin güvenli çalışıp çalışmadığını, oyuncakların çocuklar açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını, bazı kimyasal maddelerin mevzuattaki sınırları aşıp aşmadığını laboratuvar testleriyle belirleyebileceklerini kaydetti.