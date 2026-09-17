Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer’in vefat haberini, Cumhuriyet Kadınları Derneği duyurdu.

Tuncer’e beyin kanseri teşhisi konulmuştu ve hastalık 4. evredeydi. Usta oyuncunun hastalık nedeniyle konuşma ve yazma yetisini de kaybettiği bildirilmişti.

Gülsen Tuncer’in sağlık sorunları, Film-San Vakfı tarafından duyurulmuştu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun” denilmişti.

“Aşk-ı Memnu” ile geniş kitlelerce tanındı

Tuncer, 2008 yapımı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Sinema kariyerinde 1989’da Bir Tren Yolculuğu filmiyle Ankara Uluslararası Film Festivali’nde, 1991’de Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

2008’de ise Suna filmiyle Sadri Alışık Ödülleri’nde aynı dalda ödüle layık görüldü.

Tuncer, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış kortejine boynunda Filistin bayrağı amblemli bir atkıyla katılmıştı. Festivale gelirken bavuluna koyduğu ilk eşyanın bu atkı olduğunu belirten Tuncer, “Orada insanlar ölüyor, kadim şehirler batıyor, yaşam çöküyor” diyerek Ortadoğu’daki savaşların “çirkin ve haris bir dünya politikası” yüzünden sürdüğünü söylemişti. Tuncer, Filistin, Lübnan, Ürdün, İran ve Irak’ı her gün düşündüğünü, İsrail’in saldırılarının sadece Filistin’in değil tüm dünyanın sorunu olduğunu söylemişti.

Gülsen Tuncer kimdir?

Gülsen Tuncer, 20 Ekim 1945’te Adana’da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı, söz yazarlığı, bestecilik, sanat yönetmenliği ve akademisyenlik yaptı. 1968’de profesyonel tiyatro kariyerine başladı.

İstanbul Kız Lisesi’nde ortaokulu, İstanbul Tarhan Koleji’nde liseyi tamamlayan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. LCC Lisan ve Kültür Merkezi’nde Ayla ve Beklan Algan’dan tiyatro, Selma Berk’ten şan ve Seyit Mısırlı’dan eskrim eğitimi aldı.

Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968’de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelenen Zilli Zarife oyunuyla başladı. Konservatuvar yıllarında Ertuğ Koruyan, Deniz Türkali, İbrahim Bergman, Mehmet Çerezcioğlu ve Mustafa Alabora ile birlikte Grup 6 Tiyatrosu’nu kurdu.

Yetmişli yıllardan itibaren 300’ün üzerinde politik kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptı. İstanbul TRT Radyosu’nda şiir, radyo tiyatrosu ve kültür programlarında seslendirmeler gerçekleştirdi. TRT televizyon programlarında da sanatçılarla söyleşiler yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsviçre’de tek kişilik gösteriler, şiir resitalleri ve müzikli gösteriler düzenledi.

Tuncer, sinema ve tiyatro çalışmalarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın danışmanlığını yaptı. Milletvekili seçimleri ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday oldu. İstanbul Konservatuvarı’nda halkla ilişkiler sorumluluğu yaptı ve İzmir Teos antik kentindeki kazılarda iki sezon kazı yöneticisi olarak görev aldı.

Eğitmenlik de yapan Tuncer, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı’nda “Sahne Estetiği” ve “Oyunculuk” dersleri verdi. TÜRSAK ve Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde sinema, tiyatro, oyunculuk, tiyatro tarihi ve dramaturji dersleri verdi. SODER, TODER ve SİNESEN’de yönetim kurulu üyeliği yaptı; FİLM-SAN Vakfı’nda da iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gülsen Tuncer, yönetmen Engin Ayça ile evliydi.