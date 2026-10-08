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"Markopaşa Müzikali"nde 2015'te oğullarıyla sahne alan Uygur, tiyatro yaşamının yanı sıra Uygur ailesinin sanat geleneğinin önemli isimlerinden biri oldu.

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Nejat Uygur ile uzun yıllar tiyatro yapan Necla Uygur, eşinin 2013'te vefatının ardından oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile aynı sahneyi paylaşmaya devam etti.

Uygur ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızda ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti.

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