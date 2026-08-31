Üstel, arama-kurtarma çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve ilgili tüm birimlerin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Denizden ve havadan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, Polis Teşkilatı ve ilgili kurumların da olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Üstel, yolcu bilgilerinin yeniden incelendiğini kaydetti.

Kurtarıldığı düşünülen 2 kişinin kayıp olduğu belirlendi

Üstel, polis tarafından yapılan incelemeler, alınan ifadeler, yolcu bilgilerinin karşılaştırılması ve kişilere tek tek ulaşılarak gerçekleştirilen teyitler sonucunda, olayın ilk anından itibaren farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda, daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen 2 kişinin aslında kayıp kişiler arasında bulunduğunun tespit edildiğini açıklayan Üstel, bu nedenle güncel verilerin yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Son verilere göre gemide bulunanlardan 239 kişiye sağ olarak ulaşıldı. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşirken, 20 kayıp kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Başbakan Üstel, hayatını kaybeden 8 kişinin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirterek isimlerini şöyle açıkladı:

Nihat Balyemez

Hüseyin Özdemir

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Fahri Ateş

Gülcan Gürel

Reyhan Verim

Nisa Torer

Nurcan Hilaloğlu

Üstel, “Arama kurtarma çalışmalarımız 7/24 esasıyla devam ediyor” diyerek, kayıp 20 kişiye ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.