Üstel, mesajında 30 Ağustos Zaferi’nin, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Türk Milleti’nin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının da Büyük Zafer’den aldığı ilhamla varoluş ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden, özgürlüğünden ve devletinden hiçbir zaman vazgeçmediğine dikkat çekti.

Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Milleti’nin bağımsızlık iradesini tarihe altın harflerle yazdırdığı Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum.

30 Ağustos Zafer, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, Türk Milleti’nin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya ilanıdır.

Bu büyük zaferden aldığı ilhamla Kıbrıs Türk halkı da varoluş ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş; egemenliğinden, özgürlüğünden ve devletinden asla vazgeçmemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.”