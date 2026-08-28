PM toplantısında oy birliğiyle onaylanan 18 aday resmen duyuruldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından 6 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üstel, UBP’nin 18 belediyede güçlü adaylarla seçime hazır olduğunu belirterek, hedeflerinin hizmet belediyeciliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizim belediyecilik anlayışımız nettir. Belediyecilik tabela asmakla, sosyal medyada paylaşım yapmakla olmaz. Belediyecilik vatandaşın sorununu çözmek, hizmet üretmek ve eser bırakmaktır.

6 Aralık’tan sonra makyaj belediyeciliği bitecek, hizmet belediyeciliği başlayacak.

Vatandaşımız laf değil, hizmet istiyor. Algı değil, eser istiyor. Bizim siyasetimizin ölçüsü sosyal medya değil, vatandaşın hayatına dokunan hizmettir.

Son beş yılda yapılmaz denilen projeleri birer birer hayata geçirdik. Başkalarının hayal dahi edemediği projeleri biz planladık, biz başlattık, biz tamamladık.

Havalimanı, hastaneler, yollar, elektrik, fiberoptik ve daha birçok büyük yatırımın altında UBP’nin imzası vardır.

50 yıldır konuşanlar var, 50 yıldır bu ülkeye eser kazandıran bir UBP var. Bu ülkede eserler var çünkü UBP var.

Bizim yaptıklarımızı karalamaktan başka projeleri olmayanlar var. Projeleri yok, hedefleri yok, vizyonları yok. Biz ise her engeli aşıyor, projelerimizi halkımızla buluşturuyoruz.

Biz lafları değil yolları ve hastaneleri, dedikoduları değil eserleri büyüttük.

Şimdi sıra belediyelerimizde.

18 belediyede güçlü UBP, güçlü belediyecilik, güçlü hizmet için yola çıkıyoruz.

6 Aralık’ta halkımız boş laflarla, dolu dolu projeler arasında bir tercih yapacak.

Biz kavga değil hizmet, polemik değil proje, algı değil eser siyasetini büyüteceğiz.

Bu ülkenin kaybedecek zamanı yok. Bizim de hizmetten başka gündemimiz yok.

6 Aralık’ta kazanan UBP olacak, kazanan hizmet olacak, kazanan halkımız olacak.

Biz hazırız. Adaylarımız hazır. Teşkilatımız hazır.

Hizmet için hazırız, zafer için hazırız."



İŞTE UBP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:



Lefkoşa Türk Belediyesi: Mimar Mehmet Aktunç

Gazimağusa Belediyesi: Mimar Koral Bozkurt

Girne Belediyesi: Dr. Bekir Paşaoğlu

Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: İş İnsanı İbrahim Erbildim



Dikmen Belediyesi: Dr. Mehmetali Tunçbilek



Beyarmudu Belediyesi: Bülent Bebek



Mesarya Belediyesi: Hasan Adahan

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Dr. Fatma Çimen Tuğlu



Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım



Erenköy-Karpaz Belediyesi: Dr. Hamit Bakırcı

Tatlısu Belediyesi: Doç. Dr. Muharrem Özdemir

Lefke Belediyesi: İnşaat Mühendisi Hasan Öksüz

Yeniboğaziçi Belediyesi: İş İnsanı Tanyel Öztemiz

Çatalköy Belediyesii: İş insanı Derviş Albayrak

Değirmenlik Belediyesi: Dt İsmail Çeler