Üstel, 14 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının hafızasında kahramanlığın, direnişin ve derin acıların bir arada yaşandığı unutulmaz bir gün olduğunu belirtti.

1964 yılında Kıbrıs semalarında mücadele eden Şehit Pilot Cengiz Topel’in ebediyete uğurlandığını hatırlatan Üstel, 1974 yılında ise Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da en küçüğü 16 günlük, en büyüğü 95 yaşında olan masum sivillerin EOKA-B tarafından katledildiğini, Haspolat’ta da 15 Mehmetçiğin şehit düştüğünü kaydetti.

“SERDARLI’NIN DİRENİŞİ TARİHİMİZE GURURLA YAZILDI”

Üstel, aynı tarihin Serdarlı halkının verdiği mücadele sonucunda özgürlüğüne kavuştuğu gün olduğunu ifade ederek, bunun Kıbrıs Türk halkının tarihine gururla yazılan bir direniş günü olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yıllarca saldırı ve baskılara rağmen vatanından, özgürlüğünden ve geleceğinden vazgeçmediğini vurgulayan Üstel, bugün de haksız izolasyon ve ambargolar karşısında aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle varlığını ve mücadelesini kararlılıkla sürdüren cesur ve onurlu bir toplum olduğunu ifade etti.

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

Başbakan Üstel mesajının sonunda, Şehit Pilot Cengiz Topel’i, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’daki şehitleri, Haspolat’ta yaşamını yitiren Mehmetçikleri ve vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Gazilere ve mücahitlere şükranlarını sunan Üstel, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Acımızı da kahramanlığımızı da unutmadık, unutmayacağız.”