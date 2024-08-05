Üstel, başvurusu sırasında yaptığı açıklamada, Meclis’in yasama yılı devam ederken kurultayı yapmak istemediklerini, yasama yılı biter bitmez, kurultay tarihini belirlediklerini söyledi.
21 Eylül’e kadar tüm örgütlerde teşkilatları tamamlayıp, demokrasi şöleni yaşayacaklarını söyleyen Üstel, ‘bugün resmen başvurumu, Sayın Genel Sekreterimiz Oğuzhan Hasipoğlu’na verdim. Hayırlı uğurlu olsun’ ifadelerini kullandı.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da kurultay şimdiden hayırlı olsun diyerek, Genel Başkan Üstel’e başarılar diledi.