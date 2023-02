Kahramanmarış'taki öğrencilerin emin ellerde olduklarını ve hepsinden haber alındığını belirten Üstel, Adıyaman'daki öğrencilerle ilgili ise henüz sağlıklı bilgiye ulaşılamadığını kaydetti.

Sivil Savunma ekiplerinin deniz yoluyla afet bölgesine gitmek üzere yola çıktığını belirten Üstel, Adıyaman Havalimanın'dan KKTC'den gidecek olan uçak için özel izin alındığını, ekiplerin ve ailelerin ilerleyen saatlerde deprem bölgesinde olacağını kaydetti.

"Bizim verdiğimiz bilgilere güvenin"

Üstel 'kulaktan duyma bilgilere güvenmeyin' diyerek, 'biz sizlerle saat başı bilgi vereceğiz. Uçağımız gitsin, çocuklarımızın bulunduğu otele ulaşılsın, an be an sizlere gelişmeleri ulaştıracağız' diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki çocuklar yarın geliyor!

Üstel, Kahramanmaraş'taki çocukların sağsalim adaya gelebilmesi için çalışmaları başlattıklarını, çocukların kara yoluyla Ankara'ya geçtiklerini, yarın da havayoluyla ülkeye ulaşacaklarını söyledi.