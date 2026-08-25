Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde Başbakan Üstel’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Milletvekili Hasan Taçoy eşlik etti.

-Üstel: "Krah’ın Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gerçekleri yerinde görmesi önemli"

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Krah’ın KKTC’yi ziyaret ederek Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gerçekleri yerinde görmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar büyük bedeller ödeyerek varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini belirten Üstel, 1974’ten bu yana ise tüm haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen çözüm ve uzlaşı iradesini her zaman ortaya koyduğunu söyledi.

Üstel, “Kıbrıs Türk tarafı çözüm için üzerine düşeni her zaman yapmıştır. Ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan yaklaşımı nedeniyle yıllardır bir sonuca ulaşılamamıştır. Artık tüketilmiş modelleri yeniden müzakere etmenin bir anlamı yoktur. Kıbrıs’ta bir anlaşma ancak egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulü, iki devletin iş birliği temelinde mümkün olabilir” dedi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda tarafsız ve adil bir yaklaşım ortaya koyamadığını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların halen devam etmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Krah’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyareti bu açıdan değerli bulduklarını belirten Üstel, “Bizim beklentimiz çok açıktır. Kıbrıs Türk halkını dinleyin, gerçekleri yerinde görün ve bize uygulanan haksız izolasyonların sona ermesi için sesimize ses olun” ifadelerini kullandı.

Üstel, Krah’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek kendisini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Krah: "Kıbrıs Türk halkının çözüm için geçmişte attığı olumlu adımların ve yaşadıklarının tarihsel boyutunun farkındayım"

Krah, da yaptığı açıklamada tek tarafı dinlemenin yanlışlığını ifade ederek , Kıbrıs Türk halkının çözüm için geçmişte attığı olumlu adımların ve yaşadıklarının tarihsel boyutunun farkında olduğunu belirtti ve insanların Kuzey’e gelerek gerçekleri görmesi gerektiğini ifade etti.