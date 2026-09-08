Üstel, devam eden arama çalışmalarının güçlendirilmesi, sürecin hızlandırılması ve yeni teknik imkanlar ile alternatif yöntemlerin devreye alınması amacıyla Ankara’da çeşitli temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda Üstel; Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan Üstel’e Ankara’daki temaslarında Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da eşlik ediyor.

Üstel, bugün saat 13.30’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek üst düzey toplantıya da katılacak.

İlgili tüm tarafların katılımıyla yapılacak toplantıda, kayıp kişilere ulaşılması amacıyla sürdürülen çalışmalara destek sağlayacak yeni teknik imkanlar, ilave uygulamalar ve süreci hızlandıracak alternatif yöntemler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca batığın çıkarılmasına yönelik teknik imkanlar ile bu konuda atılabilecek yeni adımlar da ele alınacak.

Başbakan Üstel, hükümetin temel önceliğinin kayıp kişilere en kısa sürede ulaşmak olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile tam iş birliği içerisinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.