Üstel, arama çalışmalarının kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG ALEMDAR’ın bölgede arama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Operasyonda görev yapan TCG IŞIN’ın ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrıldığını kaydeden Üstel, yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından geminin yeniden çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Üstel, her iki geminin de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu vurguladı.

Operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda görev değişimlerinin dönüşümlü olarak gerçekleştirileceğini ifade eden Üstel, bu süreçte arama faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sürdürüleceğini kaydetti.

Başbakan Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR, bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Operasyonda görev yapan TCG IŞIN ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrılmıştır. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edecektir.

Her iki gemimiz de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahiptir.

Operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerimizin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda, görev değişimleri dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek ve arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülecektir.”

Özel şirketlerle yürütülebilecek çalışmalar da değerlendiriliyor

Üstel, arama çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi amacıyla derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti yüksek özel şirketlerin de gündemde olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda İstanbul’da, derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti yüksek özel şirketlerle yürütülebilecek çalışmalara ilişkin hazırlanan raporların bugün değerlendirildiğini belirtti.