Üstel, deniz altında araştırma yapacak TCG Işın’ın da bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladığını bildirdi.

Dün gece boyunca arama çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü kaydeden Üstel, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden gündüz safhasına geçildiğini belirtti.

“Kayıplarımıza ilişkin yeni bir gelişme yok”

Şu ana kadar kayıp vatandaşlara ilişkin yeni bir gelişme bulunmadığını açıklayan Üstel, ekiplerin belirlenen tüm alanlarda havadan ve denizden arama faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.

Üstel, “Devletimiz ilk andan itibaren olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Polis Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin ortak çalışma yürüttüğünü kaydetti.

TCG Işın çalışmalara başladı

Batığın bulunduğu yüksek derinlikte çalışma ve görüntüleme yapabilecek teknik imkanlara sahip TCG Işın’ın bölgeye ulaştığını belirten Üstel, geminin ilk çalışmalarına başladığını açıkladı.

Üstel, yapılacak çalışmalarla batığa ve kayıp vatandaşlara ulaşılmasının yanı sıra geminin mevcut durumunun görüntülenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çalışmalardan elde edilecek her görüntü, veri ve bulgunun ilgili birimler tarafından titizlikle değerlendirileceğini kaydeden Üstel, “Bizim şu anda en büyük önceliğimiz kayıp vatandaşlarımıza ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

“Adli ve teknik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor”

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra facianın nedenlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Üstel, yaşananların bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan adli ve teknik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Başbakan Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerimizi ve teknik çalışmalarımızı ihtiyaç duyulduğu sürece kesintisiz sürdüreceğiz.”

Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşma umudunu koruduklarını belirterek, “Kayıplarımıza ulaşmak için umudumuzu koruyor, ekiplerimizin çalışmalarından gelecek iyi bir haberi bekliyoruz” dedi.