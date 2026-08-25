Üstel, düzenlemelerin yalnızca mevzuat değişikliği olmadığını belirterek, Güvenlik Kuvvetleri personelinin emeğinin ve hizmetinin karşılığını teslim etme iradesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeler kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın gelişen yapısının ihtiyaç duyduğu kadroların oluşturulması ve mevcut kadroların güncellenmesi hedefleniyor. Ayrıca askeri memurların baremlerinin kamudaki emsalleriyle aynı seviyeye getirilmesi ve ilgili yasa doğrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Geçmiş hizmetler korunacak

Düzenlemelerden biriyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda astsubaylıktan subaylığa veya mukaveleli hizmetten astsubaylığa geçen personelin statü değişikliğinden önce kurum bünyesinde yaptığı hizmetlerin fiili hizmetten sayılması öngörülüyor.

Üstel, personelin statüsünün değişmesinin Güvenlik Kuvvetleri’ne verdiği hizmeti ortadan kaldırmayacağını belirterek, geçmiş hizmetlerden kaynaklanan mağduriyetlerin giderileceğini kaydetti.

“Bunlar son düzenlemeler değil”

Mevcut çalışmaların Güvenlik Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemelerin sonu olmadığını vurgulayan Üstel, yeni adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Üstel, askerlerin sesine kulak vermeyi, ekonomik ve sosyal koşulları dikkate almayı ve ihtiyaçlar doğrultusunda özlük haklarını daha ileriye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Tamamlanan çalışmaların sırasıyla yasalaşacağını ifade eden Üstel, devam eden çalışmaların da Güvenlik Kuvvetleri ile istişare içerisinde sonuçlandırılacağını kaydetti.

“Emeğinizin karşılığını gözetmek sorumluluğumuzdur”

Güvenlik Kuvvetleri personeline de seslenen Üstel, devlet için fedakârlık yapanların haklarının devlet tarafından gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurumsal yapısını güçlendirirken personelin hakkını, emeğini ve geleceğini de koruyacaklarını belirterek, “Güçlü personel, güçlü kurum; güçlü kurum, güçlü devlet demektir” mesajını verdi.

Başbakan Üstel, ülkenin huzuru ve güvenliği için görev yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline teşekkür ederek, personelin hakları ve geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.