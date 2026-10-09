Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Atıcılık İhtisas Birliği Onursal Başkanı Mustafa Şevketoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen Ateşli Silahlar ve Patlayıcı Maddeler Yasaları ile atış turizminin geliştirilmesi ve KKTC’nin uluslararası alanda tanıtılması ele alındı.

-“Avcılarımıza ve sportif atıcılarımıza verdiğimiz sözü tuttuk”

Başbakan Üstel görüşmede yaptığı konuşmada, hükümetin, ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirdiğini belirtti.

Üstel, “52 yılı aşkın süredir değiştirilmeyen Ateşli Silahlar Yasası ile Patlayıcı Maddeler Yasası’nın güncellenmesine yönelik çalışmaların daha fazla ertelenmesine göz yummak bize yakışmazdı. Avcı ve sportif atıcı kardeşlerimize verdiğimiz sözü tuttuk; her iki yasayı da Cumhuriyet Meclisimizden oy çokluğuyla geçirdik.” dedi.

Bu süreçte Avcılık Federasyonu yetkilileriyle koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaçları ve talepleri değerlendirdiklerini ifade eden Üstel, “Yıllardır el atılmayan bu düzenlemeleri kararlılıkla ele aldık. Kim ne derse desin, avcı ve sportif atıcı kardeşlerimizin sesine kulak verdik; eleştiriler ve engellemeler karşısında geri adım atmadık.” diye konuştu.

Yasaların kabul edilmesi için hükümetin ve ilgili komitede görev yapan milletvekillerinin çaba gösterdiğini kaydeden Üstel, düzenlemeler hazırlanırken, gençlerin sportif gelişiminin ve geleceğinin de gözetildiğini vurguladı.

Üstel, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların sportif gelişimine katkı sağlamak ve önlerinde yeni imkânlar açmak, bu düzenlemeleri hazırlarken temel amaçlarımızdan biri oldu” dedi.

-“KKTC’nin varlığını her platformda güçlü bir şekilde ortaya koymak temel görevlerimizdendir”

KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya önem verdiklerini belirten Üstel, “Ülkemizi dünyaya doğru şekilde tanıtmak ve KKTC’nin varlığını her platformda güçlü bir şekilde ortaya koymak temel görevlerimizden biridir. Bayrağımızın farklı ülkelerde dalgalanması ve sporcularımızın ülkemizi temsil etmesi hepimiz için gurur kaynağıdır” diye konuştu.

Üstel, ülkenin tanıtımına katkı sağlayan Atıcılık İhtisas Birliği yöneticilerini ve sporcuları tebrik etti.

Başbakan Üstel, “Değerli halkımız, sevgili gençlerimiz; müsterih olun. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Attığımız her adım, ülkemizin gelişmesi ve gençlerimizin daha güçlü bir geleceğe kavuşması içindir. Ülkemizin önünü açacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

-Şevketoğlu: “Bu ülkenin kararlı ve cesur insanlara ihtiyacı var”

Atıcılık İhtisas Birliği Onursal Başkanı Mustafa Şevketoğlu da, geçmişte birçok başbakanın uzak durduğu atış turizmi konusunda Başbakan Üstel’in kararlı bir tutum sergilediğini belirterek, teşekkür etti.

Yasal düzenlemelerin kabul edilmesinin atış turizminin gelişmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyleyen Şevketoğlu, Üstel’e hitaben, “Bu ülkenin her zaman kararlı ve cesur insanlara ihtiyacı var. Siz de bu insanlardan birisiniz. Sizinle onur ve gurur duyuyoruz” dedi.