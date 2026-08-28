Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer ile Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş da hazır bulundu.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, hükümet olarak avcılık ve atıcılık camiasının taleplerine her zaman duyarlılıkla yaklaştıklarını ifade ederek, bu alanlardaki yasal düzenlemeler konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

“Bizlere iletilen talepler doğrultusunda avcılık ve atıcılıkla ilgili gerekli yasal değişiklikleri gündemimize aldık. Bunların bir kısmını düzenleyerek Cumhuriyet Meclisinden geçirdik. Kalan düzenlemeleri de komite sürecinin ardından Meclis gündemine taşıyarak camiamızı rahatlatacağız.” dedi.

- “Hükümet olarak taşın altına elimizi koyduk”

Avcılık camiasının önemli ihtiyaçlarından birinin araçların yenilenmesi olduğunu belirten Üstel, hükümetin bu konuda da sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Üstel, “Federasyonumuz kendi imkanları ve üyelerinin katkılarıyla üzerine düşeni yaptı. Biz de hükümet olarak taşın altına elimizi koyduk. Hükümetimizin feragat edebileceği bazı vergilerden muafiyet sağlayarak camiamıza iki yeni araç kazandırılmasının önünü açtık.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin sporun her alanına ve spor camialarına destek vermeyi sürdüreceğini kaydeden Üstel, gençlerin ve vatandaşların sporla buluşmasını önemsediklerini belirtti. Üstel, “Avcılık ve atıcılık camiamızın da ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde değerlendirerek gereken desteği vermeye kararlıyız.” dedi.

Yeni araçların federasyona hayırlı olmasını dileyen Üstel, bundan sonra da kendilerine iletilecek talepleri imkanlar doğrultusunda yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

-Saygıner’den teşekkür

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner de federasyonun uzun yıllardır yaşadığı önemli sorunlardan biri olan araç ihtiyacının giderilmesine yönelik sürecin sonuçlandırıldığını belirterek, Başbakan Üstel ve hükümete teşekkür etti. Saygıner, “Uzun yıllardır yaşadığımız sorunların çözümü konusunda gösterilen irade ve destek bizim için son derece kıymetlidir.” dedi.