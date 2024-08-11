Söz konusu yasal reformla artık dairelerin ve kurumların bir bakanlıktan başka bir bakanlığa geçişinin önü kapatılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Üstel, “ Yıllardır ciddi bir sorun olan, bakanlıkların daireler ve kurumlarla ilgili yürüttüğü çalışmalardaki eşgüdümü olumsuz yönde etkileyen ve her hükümet kuruluşu döneminde, pazarlıklara zemin hazırlayan dairelerin ve kurumların bir bakanlıktan başka bir bakanlığa taşınması uygulamasını tarih sayfalarına gömüyoruz” dedi

Üstel, “ Konuya ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını başlatmış durumdayız. Meclis açılır açılmaz tasarıyı genel kurula taşıyoruz” diye konuştu.