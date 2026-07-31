Üstel, 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların 1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2026 dönemine ait gecikmiş prim borçları ile gecikme zamlarının af kapsamına alındığını ifade etti.

BAŞVURULAR 15 EYLÜL'E KADAR YAPILACAK

Başbakan Üstel, çalışanları adına veya kendi adlarına gecikmiş prim borcu bulunan işverenler ile bağımsız çalışanların, 15 Eylül 2026 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi'nin tüm şube ve bürolarına başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.

Üstel, aftan yararlanacaklar için son ödeme tarihinin 23 Ekim 2026 olduğunu belirtti.

PEŞİN ÖDEYENE GECİKME ZAMMINDA ÖNEMLİ AVANTAJ

Başbakan Ünal Üstel, borçlarını tek seferde kapatmak isteyenlerin, prim borcunun yüzde 100'ünü ve ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammının yalnızca yüzde 10'unu 23 Ekim 2026 tarihine kadar ödemeleri halinde, prim borçları ile gecikme zamlarının tamamının ödenmiş sayılacağını ifade etti.

Üstel, peşin ödeme yerine taksitlendirmeyi tercih eden işverenler ile bağımsız çalışanlar için de önemli kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Buna göre;

Prim borcunun yüzde 25'ini ve bu kısma ait gecikme zammının yüzde 90'ını,

Prim borcunun yüzde 50'sini ve bu kısma ait gecikme zammının yüzde 65'ini,

Prim borcunun yüzde 65'ini ve bu kısma ait gecikme zammının yüzde 40'ını,

24 Ekim 2026 tarihine kadar ödeyenlerin, ödeme tarihine kadar oluşan gecikme zamları dondurulacak, kalan prim borcu ise 36 aya kadar taksitlendirilerek af kapsamında ödenebilecek.

"ÇALIŞMA HAYATINI VE ÜRETİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak çalışma hayatını güçlendiren, işverenlerin yükünü hafifleten ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini destekleyen adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, uygulamaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenlerin Sosyal Sigortalar Dairesi'nin tüm şube ve bürolarına başvurabileceklerini ifade etti.