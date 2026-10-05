Seçim sürecinin yol haritasını açıklayan Üstel, belediye başkanları, belediye meclis üyesi adayları ve örgütlere saha çağrısı yaparak, “Artık geri sayım başladı arkadaşlar. Belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde, meclis üyelerimizle artık kapı kapı gezme zamanı başladı” diyerek seçim çalışmalarının sahaya taşınacağını açıkladı.



SEÇİM KOMİTESİNİN BAŞINA CEMAL BULUTOĞLULARI

Seçim çalışmalarının koordinasyonu ve sahadan gelen sorunların doğrudan merkeze ulaştırılması amacıyla seçim komitesi oluşturulduğunu açıklayan Üstel, komitenin başkanlığına eski LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları’nın getirildiğini söyledi.

Üstel, Bulutoğluları’nın yeniden aktif görev üstlenmesine ilişkin, “Artık kenarda durma zamanı değil. Ulusal Birlik Partisi sana bir görev veriyor” ifadelerini kullandı.

“AMBLEMİMİZ DE RENKLERİMİZ DE OLACAK”

Adaylara kampanya sürecine ilişkin net mesajlar veren Üstel, hazırlanacak tanıtım materyallerinde UBP ambleminin ve parti renklerinin mutlaka kullanılacağını belirtti.

Üstel, bunun kişisel değil, kurumsal bir seçim mücadelesi olduğunu vurgulayarak:

“Biz kişi olarak yarışmıyoruz. Bu yarış Ulusal Birlik Partisi’nin yarışıdır” dedi.

“BU YARIŞ EKONOMİYE, SPORA, GENÇLERİMİZE BAKIŞ AÇIMIZIN YARIŞIDIR”

Seçimin yalnızca belediye başkanları ve adaylar üzerinden okunamayacağını vurgulayan Üstel, UBP’nin ortaya koyacağı siyasi vizyona işaret etti.

“Bu yarış Ulusal Birlik Partisi’nin ekonomiye bakış açısıdır. Bu yarış spora bakış açısıdır. Bu yarış gençlerimize bakış açısıdır. Dolayısıyla bizim ortaya koyacağımız seçim manifestosundaki vizyonumuz yarışacak” ifadelerini kullandı.

“BIRAKIN ONLAR KONUŞSUN”

Muhalefete de yüklenen Üstel, “Bugün bakıyorum yine konuşuyorlar. Bırakın onlar konuşsun” dedi ve UBP’nin konuşmak yerine eser ve icraat ortaya koyduğunu vurguladı. Üstel,

“Onlar ne söylerse söylesin. Biz halkımıza ne derdik? Söz uçar, eser kalır. Biz eser yapmaya, icraat yapmaya, projelerimizin altına imza atmaya devam ediyoruz. Bizim gaylemiz halkımızdır. Derdimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkenin en büyük partisi Ulusal Birlik Partisi'dir, bu ülkede 18 aday gösterebilen sadece Ulusal Birlik Partisi'dir ve bu ülkede bugüne kadar en büyük eserlerin altına imza atan Ulusal Birlik Partisi'dir" dedi.

“ZOR GÜNDE DE İYİ GÜNDE DE HALKIN YANINDAYIZ”

Üstel, geçmiş dönemlerde belediyelerde yaşanan mali sıkıntıları hatırlatarak muhalefete yüklendi.

Bazı belediyelerde geçmişte 8-10 ay maaş ödenemediğini ifade eden Üstel, merkezi yönetimde de maaşların taksitle ödendiği dönemler yaşandığını söyledi.

Geçmiş hükümetlerin zor dönemlerde sorumluluk alamadığını savunan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi halkının zor gününde de yanındadır, iyi gününde de yanındadır” dedi.

“BİZ YİNE BİRİNCİ PARTİYİZ, BİZ YİNE HÜKÜMETİ KURACAĞIZ”

Üstel, seçim sürecine ilişkin mesajını, “Bizim halkımızdan hiçbir endişemiz yok. Biz bu seçimlerde yine birinci partiyiz. Yine hükümeti kuracağız” sözleriyle verdi.



“ONLAR YAPAMADI, BİZ YAPTIK”

Üstel, UBP hükümetinin ilk büyük icraatlarından birinin belediyeler reformu olduğunu belirterek, reformun 2007’den bu yana Cumhuriyet Meclisi’nde konuşulduğunu ancak hayata geçirilemediğini hatırlattı.

Muhalefete, “Yapamadılar. Cesaret edemediler” sözleriyle yüklenen Üstel, koalisyon ortaklarıyla birlikte reform konusunda tek vücut ve tek yürek olduklarını ifade etti.

“28 BELEDİYEYİ 18’E İNDİRDİK, BELEDİYELERİ GÜÇLENDİRDİK”

Belediye reformunun sonuçlarını da anlatan Üstel, “28 belediyeden 18 belediyeye indirdik. Hiçbir belediyemizi kapatmadık. İki belediyeyi birleştirdik, daha güçlü hale getirdik” dedi.

Reformla birlikte belediyelerin gelir yapısının güçlendirildiğini ve kaynak paylaşımında yeni bir sistem oluşturulduğunu belirten Üstel, ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Bugün belediyelerimizde maaş ödeyemeyen belediye yok. Hizmet eden belediye var. Altyapı yapan belediye var. Bazı belediyeler mevduat bile yatırır duruma geldiler.”

Üstel, reform döneminde kendilerini eleştiren muhalefete mensup bazı belediyelerin daha sonra teşekkür ettiğini de savundu.

“11 EKİM’DE SEÇİM ATEŞİNİ YAKACAĞIZ”

UBP’nin 51’inci kuruluş yıldönümünün seçim kampanyasının başlangıç noktası olacağını açıklayan Üstel, 11 Ekim Pazar günü saat 18.00’de Lefkoşa’da gerçekleştirilecek buluşmaya tüm teşkilatları davet etti.

“12 EKİM’DE ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YILIN VİZYONUNU ORTAYA KOYACAĞIZ”

Üstel, 12 Ekim’de ise UBP’nin önündeki beş yıllık istikrar dönemine ilişkin seçim manifestosunun halkla buluşturulacağını açıkladı.

“Görkemli bir 51’inci yıl ve görkemli bir seçim manifestosu açıklaması yapacağız” diyen Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, kol kola, milli davamızı da savunarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAVAŞAN: “TEK VÜCUT HALİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel ve genel seçimlere UBP’nin vizyonu ve projeleri doğrultusunda hazırlandıklarını söyledi.

Savaşan, iki seçimin birlikte yapılmasıyla daha fazla seçmenin sandığa gitmesini ve oy kaybının en aza indirilmesini ana stratejiler arasında göstererek, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle tek vücut halinde çalışacaklarını ifade etti.

Savaşan, kampanya sürecinde UBP hükümetinin hayata geçirdiği icraatların sahaya taşınacağını belirterek, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan turizme kadar gerçekleştirilen projelerin vatandaşlara anlatılacağını kaydetti.

Savaşan, gerçekleştirilen projelerin ubpcalisiyor.com platformunda toplandığını belirterek, seçim kampanyasının UBP’nin vizyonu, projeleri ve icraatları üzerinden yürütüleceğini söyledi.