UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Girne ilçesindeki temasları kapsamında Kozanköy, Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı ve Akdeniz köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla buluşmalarında hükümetin icraatlarını anlatan ve seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Üstel, UBP’nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam ettiğini, halkın desteğiyle iktidar sorumluluğunu sürdüreceğini vurguladı.

Üstel, seçim hedefini açık bir şekilde ortaya koyarak, “Ulusal Birlik Partisi’ni sandıktan farkla çıkaracağımıza inanıyorum. Milletvekillerimize ve halkımıza güveniyorum. İktidar olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM, TMT RUHUNUN BİR KEZ DAHA GÖSTERİLECEĞİ SEÇİM OLACAK”

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın taşıdığı ruha dikkat çeken Üstel, yaklaşan seçimin önemini güçlü ifadelerle ortaya koydu.

“Bizim derdimiz halkımız, gayemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Yapılacak seçimler TMT ruhunun bir kez daha gösterileceği seçimdir” diyen Üstel, UBP’nin devlet ve halk merkezli siyaset anlayışından taviz vermeden yoluna devam edeceğini vurguladı.

Üstel, UBP’nin geçmişten bugüne taşıdığı milli çizgi, devlet anlayışı ve hizmet sorumluluğunun seçimlerde de temel güç olacağını belirtti.

“VEREMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOKTUR”

Hükümete yönelik eleştirilere ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algılara da tepki gösteren Üstel, UBP hükümetlerinin halka karşı veremeyeceği hiçbir hesabın bulunmadığını söyledi.

“Veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur” diyen Üstel, UBP hükümetlerinin ortaya koyduğu icraatların ortada olduğunu belirterek, hizmet anlayışından geri adım atılmayacağının mesajını verdi.

Üstel, “Yağma yok. Biz Ulusal Birlik Partisi’nin ilkeleri doğrultusunda halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER REFORMU ARTIK SAHADA SONUÇ VERİYOR

Üstel, UBP hükümetlerinin hayata geçirdiği önemli reformlardan biri olan Belediyeler Reformu’na da değinerek, reformla birlikte yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında belediyelere ek kaynaklar sağlandığını ifade eden Üstel, belediyelerin daha güçlü bir mali yapıya kavuşması ve halka daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Geçmişte reforma karşı çıkanların bugün gelinen noktada reformun önemini gördüğünü belirten Üstel, “Güzele güzel, doğruya doğru demek gerekir. Eksik varsa da bunu söylemekten çekinmeyiz” dedi.

“HALKIMIZLA BİRLİKTE İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ”

UBP’nin seçim sürecine birlik ve beraberlik içerisinde girdiğini belirten Üstel, partisinin teşkilatına, milletvekillerine ve halka güvendiğini vurguladı.

Üstel, “Ulusal Birlik Partisi’ni sandıktan farkla çıkaracağımıza inanıyorum” diyerek seçim hedefini bir kez daha ortaya koydu.

“İktidar olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Üstel, UBP’nin seçim sonrasında da istikrarın, hizmetin ve güçlü devlet anlayışının adresi olmaya devam edeceğini belirtti.