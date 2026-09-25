-ÖZEL HABER-

*“AİLELERİN GÖZLERİNDEKİ BEKLEYİŞİ GÖRÜNCE, İNSANIN SÖYLEYECEĞİ HER SÖZ EKSİK KALIYOR”

Çiğdem Aydın: “Üstel’in sözlerinde teknik ayrıntılardan çok, ailelerle yapılan buluşmanın duygusal ağırlığı vardı.”

“Bugün benim için hayatımın en zor günlerinden biriydi” diyen Üstel, kayıp yakınlarının gözlerindeki bekleyişin tarif edilemeyecek kadar ağır olduğunu söyledi ve "Bir annenin, bir babanın, bir eşin, bir evladın gözlerinin içine bakıyorsunuz… Sizden tek bir haber bekliyorlar. O an makamların, unvanların hiçbir anlamı kalmıyor. Söyleyeceğiniz her kelime eksik kalıyor. Çünkü onların istediği bir açıklama değil; sevdiklerine kavuşmak.”

Üstel, kazanın ilk anından itibaren devletin sahip olduğu bütün imkanların kayıplara ulaşabilmek için kullanıldığını, Türkiye’nin de deniz kuvvetleri ve teknik kapasitesiyle arama çalışmalarına büyük destek verdiğini de vurguladı

TCG IŞIN, TCG ALEMDAR ve ardından Optimus Prime–Derin Su gemisiyle yürütülen çalışmaların bugün ailelere bütün ayrıntıları ve görüntüleriyle anlatıldığını kaydeden Üstel, geminin içerisinde ulaşılmadık hiçbir nokta bırakılmadığını söyledi.

“UMUDU BIRAKMAYA HAKKIMIZ YOK”

Başbakan Üstel, aramaların devam edeceğini özellikle vurguladı ve "Aileler beklediği sürece biz de arayacağız. Denizin altında, suyun üzerinde, havada, karada… Kullanabileceğimiz bir imkan, deneyebileceğimiz bir yöntem kaldığı sürece onu da deneyeceğiz. Çünkü geride bekleyen ailelerimiz var. Onların umudunu yalnız bırakamayız.”

“ONLARIN ACISI, BENİM DE ACIM”

Facianın ilk gününden bu yana kayıp yakınlarıyla temas halinde olduğunu belirten Üstel, yaşananların siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini ve şunları söyledi: “Ben bugün ailelerimizin karşısında yalnızca Başbakan olarak oturmadım. Bir baba olarak, bir insan olarak oturdum. Acılarını ortadan kaldırabilmem mümkün değil. Keşke mümkün olsaydı… Ama onları bu acıyla baş başa bırakmamak bizim boynumuzun borcudur. Onların acısı benim de acımdır. Bu olayla ilgili gerek kayıp naaşların tepiti, gerek sorumluların kanun karşısına çıkarılması hem görevim hem de insani borcumdur.” Dedi.