Üstel'in mesajı şöyle:

"Bugün günlerden BUSE...

Türkiye Milli Takımı ile katıldığı Paris Olimpiyatları’nda halkımızı ve milletimizi gururlandıran, Kıbrıs Türkü’nün mücadeleci ruhunu dünya pistlerine taşıyan, formasında taşıdığı ay yıldıza yaraşır şekilde bizleri temsil eden Buse’mize bu akşamki final yarışmalarında sonsuz başarılar diliyorum.

Sonuç ne olursa olsun, halkımıza yaşattığın büyük gurur ve heyecan için sana teşekkür ediyoruz Buse...

Sporun sadece spor olmadığını ispatlarcasına, doğduğun bu güzel toprakları web sitelerinden çıkarsalar da, aklından, kalbinden ve ruhundan yurdunu söküp alamazlar."