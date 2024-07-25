Toplantıda uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi'ne emek vermiş eski Örgüt Başkanları ile Kadın Kolları Başkanlarına plaket takdim edildi.

Bölge ziyaretinde Üstel’e Eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Milletvekilleri Ali Pilli ile Ziya Öztürkler ve UBP’nin bölgedeki ileri gelenleri eşlik etti.

Sıcak havaya rağmen etkinliğe katılarak, kendilerine büyük ilgi gösteren bölge halkına teşekkür eden Üstel, Güzelyurt’un UBP’nin kalbindeki yerinin her zaman ayrı olduğuna vurgu yaptı.

Üstel, Başta Güzelyurt olmak üzere, her bölgenin, halkın beklentilerini, taleplerini istikrar ve kararlılıkla çözmeye devam edeceklerini söyledi.

Üstel, “Biz halkımıza, hep şunu söylüyoruz. Bu devletin, vatandaşımızın ihtiyacı olan reformları tamamlamak, üreten kesimlere, sanayicimize, narenciyecimize, turizmcimize, esnafımıza destek olmak sözümüzdür, önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızın refahı için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu

2013 yılında çalışmalarına başlanan Güzelyurt – Lefke Yolu’nu, kendilerinin bitirdiğini hatırlatan Üstel, “Biz göreve geldik ve bitirdik. Bu yol neden bitirilemedi? Çünkü arada istikrarsız hükümetler görevdeydi. İstikrar demek, kesintisiz hizmet, daha güçlü bir altyapı demek” şeklinde konuştu.

Türkiye’den su projesinin Güzelyurt bölümü ile ilgili güncel bilgiler aktaran Üstel, “Son etabı yıl sonu bitirme hedefindeyiz. Artık Güzelyurt’ta hem narenciyeci hem de tarımla uğraşan insanımız Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su ile buluşacaktır” ifadelerini kulandı.

Her müzakere sürecinde pazarlık konusu yapılan Güzelyurt’un yatırımdan uzak kaldığını hatırlatan Üstel, Güzelyurt’a yatırımların artarak devam edeceğini ve Güzelyurt’un ilelebet KKTC’nin bir ilçesi olarak kalacağını söyledi

Yıllardır atıl duran Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için gerekli adımları attıklarını belirten Üstel, “ Gerekli kaynağı sağladık. Projenin kısa zamanda biteceğini hastanenin yakında hizmete gireceğini müjdeledi.

“Güzelyurt’un en büyük geliri narenciyedir. Bizim narenciyecilere verdiğimiz teşviki geçmiş tarihte hiçbir hükümet verememiştir” diyen Üstel, “ Bütün sıkıntıların hepsini göğüsledik. Gerekli dersleri çıkardık. Hepsini ödedik. Aynı zamanda Güzelyurt’un ihtiyacı olan soğuk hava deposunu bölgeye kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Güzelyurt’un sahili çok, ama Güzelyurt’ta yaşayan insanımız denizle buluşamıyor” ifadesini kullanan Üstel, “ Bu konuda Güzelyurt Belediyesi ve Hükümetimiz ortak çalışma yapmıştır. Güzelyurt’un insanını, denizle buluşturmak ve bölgenin turizmden pay almasını sağlamak için bir çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bölge gençleri için de önemli mesajlar veren Üstel, Güzelyurt İlçesi sınırları içinde kırsal kesim olan yerlerde gençler için kırsal kesim arsaları dağıtacaklarını, olmayan yerlerde de gençler için sosyal konut inşa ederek bölgelerinde kalmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Üstel, “Güzelyurt’ta istihdam sorununu çözmek adına büyük ölçekli projelerin yapılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız” diye ekledi

Konuşmaların ardından uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi'ne emek vermiş eski İlçe Başkanları, Örgüt Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarına hizmet plaketleri takdim edildi.

Vefat eden eski ilçe başkanlarının anonsu sırasında duygusal anlar da yaşandı.