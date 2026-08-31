"Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam ediyor” diyen Üstel, Bu gece gerçekleştirilecek arama kurtarma ve görüntü aktarma faaliyetlerinde 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA’nın görev yapacağını bildirdi.

Üstel, arama kurtarma kapasitesini daha da güçlendirmek amacıyla yarın Türkiye’den derin deniz arama kabiliyetine sahip ve 1000 metre derinliğe kadar çalışma yapabilen özel arama gemisinin de bölgeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

-Deniz seferleri yarından itibaren başlayacak

Deniz ulaşımının aksamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktaran Üstel, yarından itibaren deniz seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti.

Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yaşanan olay nedeniyle biletini aldığı halde yolculuğunu gerçekleştiremeyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar da tamamlandı. Bu vatandaşların bilet haklarının korunmasına yönelik gerekli tüzük değişikliği bugün geçirilerek sorun çözüme kavuşturuldu. Gece de durmayacağız. Kayıp insanlarımıza ulaşabilmek için tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz”