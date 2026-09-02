Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

“Acımız hepimizin acısıdır” diyen Üstel, Türkiye’den gelen ilk arama kurtarma gemisinin 550 metre derinlikte tespit yaptığını ve belirlenen alanı görüntülemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu derinlikte görüntüleme ve arama kurtarma faaliyeti yürütmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Üstel, “Çok zor şartlarda bile olsa arkadaşlarımız orada büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışıyor.” dedi.

Çalışmaların akşam saatlerine doğru belli bir aşamaya gelmesinin beklendiğini kaydeden Üstel, gelişmelerin ardından basın mensupları ile yaslı ailelerin yeniden bilgilendirileceğini belirtti.

Üstel, “Akşama doğru basın mensuplarımızı ve yaslı ailelerimizi bilgilendirerek en doğru ve net bilgileri paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.