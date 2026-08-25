Etkinlikte konuşan Üstel, Derviş Albayrak’ın bölgeyi bilen, halkla güçlü bağları olan ve hizmet heyecanı taşıyan bir isim olduğunu belirterek, Çatalköy-Esentepe’de yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Üstel, “Geçmişte Çatalköy’de UBP bayrağını nasıl dalgalandırdıysak, şimdi Çatalköy-Esentepe’de yeniden dalgalandıracağız. Derviş Albayrak’la birlikte güçlü bir belediyecilik ve güçlü bir hizmet dönemi başlatacağız” dedi.

“ HEM YERELDE HEMDE GENELDE ZAFERE HAZIRIZ”

Yaklaşan yerel seçimlerin yanı sıra genel seçimlere de değinen Üstel, UBP’nin iki seçime de güçlü ve kararlı şekilde hazırlandığını vurguladı.

Üstel, “Biz sadece Çatalköy-Esentepe’de değil, ülkenin dört bir yanında hazırız. Önce yerel seçimlerde, ardından genel seçimlerde halkımızın desteğiyle yeni zaferlere imza atacağız. Çünkü bizim arkamızda laf değil, eser var. İstikrar var. Hizmet var. Güçlü bir UBP var.Biz hazırız. Derviş Albayrak hazır. Çatalköy-Esentepe hazır. Hizmet için hazırız, zafer için hazırız. Yerelde de genelde de kazanacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız.”ifadelerini kullandı.