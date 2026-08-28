Üstel, 6 Aralık yerel seçimlerine ilişkin mesajlar verirken, UBP’nin siyasi istikrar sayesinde ülkeye kazandırdığı eserleri anlattı.

Kadınların seçim dönemlerinde UBP için büyük bir özveriyle sahada çalıştığını belirten Üstel, Girne’de ortaya çıkan kalabalığın kadınların UBP’ye olan inancının ve seçimlerdeki kararlılığının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Seçim sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde yürütüleceğini ifade eden Üstel, “7 Aralık günü hep birlikte göreceğiz. 7 Aralık günü bu mücadelenin sonucunu hep birlikte kutlayacağız” dedi.



“YOLLARI DA HASTANELERİ DE OKULLARI DA UBP HÜKÜMETİ YAPIYOR”

Bazı belediye başkanlarının hükümet tarafından hayata geçirilen hizmetleri sahiplenmeye çalıştığını savunan Üstel, bu konuda açık ve net konuştu.

“Maalesef bazı açık göz belediye başkanları çıkıp yapılan yolları sahiplenmeye çalışıyorlar” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Yolları yapan Ulusal Birlik Partisi hükümetidir. Hastaneleri yapan Ulusal Birlik Partisi hükümetidir. Okulları yapan Ulusal Birlik Partisi hükümetidir. Yasaları yapan Ulusal Birlik Partisi hükümetidir. Yapılan hizmetler ortadadır.

Çıksınlar ve halka anlatsınlar: Hangi yolu yaptılar? Hangi hastaneyi yaptılar? Hangi okulu yaptılar? Hangi projeyi tamamladılar?

Bizim yaptığımız ortadadır. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz.

Ulusal Birlik Partisi hükümeti olarak söz veriyoruz, çalışıyoruz ve ülkemize eser kazandırıyoruz.”

ZERRİN ÜSTEL: “KADINLARIMIZ UBP İÇİN SAHADA”

Etkinlikte konuşan Zerrin Üstel de kadınların seçim dönemlerinde UBP için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

“Sahada kadınlarımız da vardır. Özellikle kadınlarımızın seçim döneminde yaptıkları çalışmalarla Ulusal Birlik Partisi’ni şahdan şaha kaldırdıklarını görüyoruz. Bugün burada ortaya çıkan bu güzel tablo da bunun müjdesidir. Ben bunu görüyor ve buna yürekten inanıyorum” diyen Zerrin Üstel, kadınların seçim sürecindeki gücüne vurgu yaptı.

Girne’nin yanı sıra İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Lefke’deki kadın kollarının da aktif şekilde sahada çalıştığını belirten Zerrin Üstel, UBP’nin ülkenin geleceğine yönelik mücadelesinin kadınların katkısıyla büyüdüğünü ifade etti.