Fiber optik projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol kapsamında fiber optik altyapının tüm köylerin ve konutların kapısına kadar götürüleceğini söyledi.

Projenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edileceğini belirten Üstel, vatandaşlardan bunun için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini ifade etti.

Protokolün daha önce Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini, gerekli düzenlemelerin ardından yeniden Türkiye Cumhuriyeti ile protokol imzalandığını anlatan Üstel, düzenlemenin Salı günü Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Meclis’e gönderildiğini ve bugün komitede görüşüldüğünü kaydetti.

"TOPLARIYLA TÜFEKLERİ İLE MECLİSE GELDİLER ANCAK NAFİLE..."

Üstel, komite sürecinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin projeyi engellemeye çalıştığını belirterek, “Cumhuriyetçi Türk Partisi topuyla tüfeğiyle meclise geldi. Ve büyük engel çıkardılar ” dedi.

Buna rağmen UBP’li milletvekillerinin projeye sahip çıktığını ifade eden Üstel, “Üç tane cesur yürekli milletvekilimiz; Başkan Yasemin Öztürk, Sayın Sadık Gardiyanoğlu ve Sayın Alişan Oşan orada tek yürek koydular” ifadelerini kullandı.

“Ne söylerlerse söylesinler, bu proje hayat bulacak” diyen Üstel, fiber optik projesini ülkeye kazandıracaklarını vurguladı.

Ülkeyi “dijital ada” yapmayı hedeflediklerini belirten Üstel, hızlı internet sayesinde turizmin ve yurt dışından iş insanlarının ülkeye gelişinin önünün açılacağını, verilerin de güvenlik altına alınacağını söyledi.

"BİZ İKTİDAR YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Üstel, “Varsın onlar bu fikirde olsunlar, bu zikirde olsunlar. Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

UBP’nin iktidar yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirten Üstel, “Ulusal Birlik Partisi hükümetleri yine bugünkü gibi iktidardır, yarın da iktidar olacak. İcraatlarımıza, halkımıza imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.